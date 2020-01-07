24 يوماً لإنتهاء قرار تخفيض المخالفات في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة الشارقة أصحاب المركبات إلى الإسراع بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة لتخفيض المخالفات.

يذكر أن عدد المخالفات التي تم تسديدها منذ بدء تطبيق قرار تخفيض المخالفات المرورية بإمارة الشارقة بنسبة 50 %، الذي سبق وأن أعلنت عنه القيادة العامة لشرطة الشارقة أواخر شهر أكتوبر الماضي تجاوز "175" ألف مخالفة من مختلف أنواع المخالفات.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين، وأصحاب المركبات الذين لم يتقدموا بعد لتسديد مخالفاتهم إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم والاستفادة من قرار تخفيض المخالفات الذي سوف ينتهي العمل به في 31 من يناير 2020.

بدوره أكد المقدم محمد عبدالله علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن الهدف من تطبيق قرار تخفيض المخالفات يعود إلى حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على التيسير على المخالفين، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم، وإعادة تجديد وتسجيل مركباتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مشيراً إلى التدابير التي تم اتخاذها من قبل الإدارة لتسهيل وتسريع إجراءات تسوية وتسديد المخالفات وتجديد تسجيل المركبات عبر جميع نوافذ ومراكز الخدمة بشرطة الشارقة.