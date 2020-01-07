محمد بن راشد يكشف عن خطة من 50 هدفاً لدبي

كشف صاحب السمو الشيخ ، محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزر اء ، حاكم دبي " رعاه الله " ، اليوم " الثلاثاء ،عن خطة لدبي من خمسين هدفا خلال الخمس سنوات القادمة .

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس دبي .. اعتمدنا تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة سنعلنها خلال 60 يوم . خمسين هدفا في الخطة سنضمنها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمدراء العموم . ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل .. أو نستبدل الفريق ".

وأضاف سموه : " اعتمدنا في مجلس دبي نظاما جديدا لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية بإشراف مكتوم بن محمد يلزمها بتشكيل مجالس إدارة كسلطة عليا ويمنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة ويلزم مجالس الإدارة بتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر ورفع تقارير أداء سنوية للحكومة" .

وأكد سموه : " أقررنا اليوم في مجلس دبي البدء فورا بتطوير مخطط حضري جديد للإمارة يعمل على تطوير خارطة جودة الحياة بدبي ويضمن أن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل المرافق لأفضل مدينة في العالم " .

واعتمدنا أيضا ضمن مجلس دبي البدء بتطوير مخطط اقتصادي للإمارة لخلق قطاعات جديدة بما يضمن تفوقها وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية ... وطلبنا من المفوضين الستة في المسارات التنموية تسليم خطط المائة يوم خلال أسبوعين.

واعتمدنا ضمن مجلس دبي أيضا انشاء مجلس دبي للإعلام ويضم مكتب دبي الإعلامي ومدن الاعلام والإنتاج والاستوديوهات والشبكات الإذاعية والتلفزيون والصحف ولجنة الانتاج التلفزيوني والسينمائي. أحمد بن محمد بن راشد رئيسا . تنافسيتنا الاعلامية ضرورية في الفترة القادمة.

وأقررنا في مجلس دبي أيضا استحداث منصب نائب مدير عام لكافة دوائر دبي، واعتمدنا إطلاق برنامج قيادي بإشراف مجلس دبي لتأهيل مدراء عموم ورؤساء تنفيذيين جدد، ونطلب من كل دائرة ترشيح من 3-5 قيادات جديدة لنعدهم لتولي مسئولية المناصب الجديدة .. أبحث عن الجيل الجديد من قيادات دبي..

,وشدد سموه على أن تشكيل مجلس دبي هو بداية لسلسة من التغييرات الإيجابية في الإمارة بما يتناسب مع الأوضاع الإقليمية والعالمية... سنّة دبي هي التغيير والتطوير المستمر .. ولم أتوقف شخصيا عن التجديد والتغيير منذ خمسين عاماً ... ولن أتوقف