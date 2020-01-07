إعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول للإمارات

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى في عام الاستعداد للخمسين إعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول للدولة، وذلك في إطار تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى، وفتح آفاق جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة وتسهيل الانتقال للمواطنين بين الدولتين، حيث يسهم القرار في تسهيل الدخول والخروج والمرور لمواطني البلدين عبر أراضيهما من دون الحصول على تأشيرة الدخول.

واستعرض مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اجتماعه في قصر الرئاسة بأبوظبي إنجازات حكومة الإمارات لعام 2019، وأهم ملامح وخطط العمل الحكومية في عام 2020، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ووافق المجلس على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات وذلك بهدف دعم نظم السياحة في الدولة لكافة الجنسيات والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع.