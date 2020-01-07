239 ألفاً من «أوقاف الشارقة» لـ«أيتام الإحسان»

المصدر: الشارقة - البيان

قدّمت دائرة الأوقاف بالشارقة دعماً سخياً للأيتام الذين تكفلهم جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، إذ تبرعت بمبلغ 239.414.50 ألف درهم، لدعم الفعاليات والمبادرات التي تتعلق بالأيتام، خصوصاً البرامج التعليمية والرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور حقي إسماعيل، المدير التنفيذي للجمعية، وفداً من دائرة الأوقاف بالشارقة، تضمن الأستاذ صلاح الهاجري، مدير إدارة الاستثمار والأملاك الوقفية، والأستاذ محمد علي حرمول، مسؤول قسم المشاريع الوقفية، والأستاذة مها بنت منصور الصائغ، نائبة رئيس قسم الأملاك الوقفية.

والأستاذ أحمد سمير، إداري قسم الإعلام، والأستاذة منال بنت منصور الصائغ، إذ تم تباحث سبل التعاون وأوجه العمل المشترك الذي يخدم العمل الخيري في الدولة، بحضور الأستاذة بشاير الحمادي، مديرة إدارة التمكين الاجتماعي، والأستاذ ماجد عمير، رئيس قسم الاتصال المؤسسي، والأستاذ أحمد المومري، المسؤول الإعلامي بالجمعية،.

كما اطلع وفد «دائرة الأوقاف بالشارقة» على طبيعة الأعمال الخيرية والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الجمعية، بما يحقق الأهداف الإنسانية التي تسهم في تطوير العمل الخيري وسد احتياجات الأيتام والأسر المتعففة.