شما المزروعي لـ«البيان»:الإمارات حريصة على توفير مقومات تمكين الشباب

المصدر: دبي- أحمد يحيى

أكدت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي لــ «البيان» أن مركز الشباب العربي هو نموذج ناجح في تمكين الطاقات الشبابية العربية في الإمارات والعالم العربي.

لافتة إلى حرص الإمارات وبدعم من قيادتها ومؤسساتها، وبالشراكة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية الداعمة للشباب، على توفير مقومات تمكين الشباب العربي في أوطانهم، وتعزيز مشاركتهم ودورهم الريادي في كل القطاعات، بهدف صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات العربية المتطلعة نحو التقدم والنمو.

آفاق جديدة

وقالت: إن الشباب في العالم العربي هم الطاقة الأكبر والأهم وهم محور استشراف المستقبل والأساس لصناعته، ولذلك حرصت الإمارات على احتواء إمكانات الشباب العربي من خلال إيجاد «مركز الشباب العربي»، الذي فتح آفاقاً جديدة للشباب، وتسليط الضوء على تجارب شبابية عربية ملهمة في مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي.

وبينت أن العام الماضي شهد إنجازات نوعية حققها مركز الشباب العربي، من خلال المبادرات الشبابية العربية الهادفة التي أطلقها، بقيادة رئيسه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

لتمكين الشباب في العالم العربي، وترسيخ اعتزازه بهويته الوطنية وقيمه الإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل والعمل الجاد والانفتاح على العالم الواسع للمساهمة الفاعلة في مسارات التنمية كافة.

تمكين الشباب

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: إن إنجازات مركز الشباب العربي في 2019 برزت من خلال تمكين الطاقات الشبابية العربية في ميادين الإبداع والإعلام وريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: إن هذه المجهودات كانت حافزاً لهم لمواصلة العمل على تطوير آليات عملهم في 2020، من خلال طرح مبادرات جديدة مبتكرة، تركز على الأفراد وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم وإبراز طاقاتهم الكامنة، لتلبي التطلعات والطموحات والآمال العريضة للشباب العربي.

والتي تواكب التغيرات المتسارعة، التي تشهدها قطاعات التعليم والتدريب والعمل في عالم اليوم.

وأضاف أنهم يعتمدون في مختلف برامجهم نموذجاً قائماً على 3 محاور رئيسية تتكامل في ما بينها وفق استراتيجية شاملة لتمكين الشباب، وهي بناء شخصية الشباب، وتعزيز مشاركته، وتطوير البيئة الداعمة له.

ومع انطلاقة 2020 عام الاستعداد للخمسين، يضيف مركز الشباب العربي حصاد عام آخر حافلاً بالمحطات المتميزة في تمكين الشباب العربي في أوطانه.

ودعم مسارات التنمية في العالم العربي، وتعزيز استقرار مجتمعاته، والمساهمة الإيجابية في صناعة مستقبله، خاصة في قطاعات التدريب والتأهيل وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

مشاركات عالمية

واستثمر المركز المشاركة العالمية في فعاليات القمة لإطلاق النسخة الأولى من مبادرة «حلول شبابية»، التي تستشرف حلولاً مبتكرة من منظور شبابي للعديد من التحديات، التي تواجهها المجتمعات البشرية اليوم، وقدمها 50 شاباً وشابة من العالم العربي، فاز 3 منهم بجوائز نقدية، تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار لتمويل الحلول التي وضعوها.

فيما رصد المركز 5 ملايين درهم لدعم تنفيذ دائرة أوسع من الحلول الشبابية وبناء مستقبل أفضل للشباب، فيما شهد يونيو 2019 حضور مبادرة «حلول شبابية» في دورتها الثانية أيضاً في مملكة البحرين.

حيث استعرض الشباب الحلول المبتكرة التي قدمها الشباب البحريني، والتي فاز 3 منها بجوائز نقدية لتمويلها بقيمة تناهز 100 ألف دولار.

وجاءت الدورة الثالثة لعام 2019 من مبادرة «حلول شبابية» في أكتوبر الماضي ضمن فعاليات «المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية»، بحضور وبمشاركة العديد من الوزراء العرب وصناع القرار وكبرى الشركات المعنية في تطوير الإسكان والبنية التحتية في العالم العربي.

حيث تم خلال أعمال المنتدى استعراض عدد من الحلول المبتكرة، التي قدمها الشباب العربي للمساهمة في تحسين نوعية الحياة في العالم العربي.

مشاريع واعدة

ونظّم مركز الشباب العربي مبادرة «سوق مشاريع الشباب العربي» في دبي في مايو العام الماضي في دورتها السنوية الثانية، حيث شارك فيها أكثر من 100 رائد أعمال من 18 بلداً عربياً، وبحضور أكثر من 50 مستثمراً ومؤسسة استثمارية رائدة في العالم العربي، وترافقت النتائج الإيجابية للمبادرة مع عقد أكثر من 10 صفقات استثمارية في مشاريع الشباب العربي.

بناء قدرات

وأطلق المركز في نوفمبر 2019 النسخة الأولى من برنامج مبعوثي الشباب للتنمية في المنطقة العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم وبناء قدرات الشباب في 10 دول عربية للمشاركة في سعي بلدانهم نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

منصة أبحاث

وأطلقت معالي شما المزروعي «منصة أبحاث الشباب العربي»، الإلكترونية المفتوحة تحت شعار «أبحاث تدعم التنمية»، خلال فعاليات قمة المعرفة 2019 التي انعقدت بدبي في نوفمبر الماضي.

فيما تتمثل الأهداف الرئيسية لمنصة أبحاث الشباب العربي المتاحة لكل قراء اللغة العربية في إثراء المحتوى البحثي والمعرفي العربي، وتحفيز ريادة الشباب العربي في مجال البحث العلمي.

منتدى الشباب

وشارك مركز الشباب العربي ممثلاً بمعالي شما المزروعي، في منتدى شباب العالم، الذي استضافته مصر في ديسمبر 2019، حيث عرض المركز نموذجاً عربياً للتمكين الشبابي يمكن تطبيقه في العديد من دول العالم عامة، ومشاركته مع الدول العربية الحريصة على تعزيز آليات تمكين الشباب فيها.

«الخمسين»

ويتطلع مركز الشباب العربي في 2020، عام الاستعداد للخمسين لمواصلة المبادرات الاستراتيجية، التي يعمل عليها منذ تأسيسه، ويقودها من خلاله الشباب العربي، لتوفير آفاق أرحب للشباب.

وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم والمساهمة في جهود التنمية المستدامة، وتمكين الشباب في أوطانهم لأنهم يمثلون الشريحة الكبرى في المجتمعات العربية المتطلعة نحو المستقبل بعيون العزيمة والأمل.