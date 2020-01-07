مناقشة السلامة الرقمية للأطفال بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

قدّم منتسبو مبادرة «سفراء الأمن الإلكتروني»، التي أطلقتها إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، لأول مرة منذ اختيارهم وتدريبهم على مدار ستة أشهر، ورشتي عمل بعنوان:

«الأمن الإلكتروني»، نُظمت بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبرفقة المهندس عبدالله الجلاف محلل أمن بالهيئة، في حديقة النوف، والقرية التراثية في منطقة مليحة، حيث تعرّف المشاركون خلالها على الممارسات الإلكترونية الآمنة، وكيفية التصدّي لمخاطر الإنترنت.

وعقدت الإدارة ورشة ثالثة بعنوان «التنمر»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، قدمها المساعد الأول ياسر علاي النقبي وتناولت مخاطر التنمر، وناقشت أهمية مضاعفة المسؤولية المجتمعية، والتوعية للحدّ من هذه الظاهرة، والاستفادة من الدراسات والمعارف التي قدّمتها الإدارة.

وجاء ذلك ضمن مشاركة إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في الدورة الثامنة من مهرجان ضواحي الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة.