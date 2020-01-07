«توصيات استشاري الشارقة» تبحث خططها

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها، صباح أمس، في مقر المجلس آليات عملها خلال الفصل التشريعي العاشر وخططها للمرحلة المقبلة بشأن جلسات المجلس وإعداد التوصيات عقب مناقشة سياسات الدوائر والهيئات الحكومية العاملة في إمارة الشارقة.

وأكدت اللجنة على دورها في التواصل مع لجان المجالس والعمل على إعداد مشروع التوصيات عقب الجلسات العامة، والتي سترتكز على تمكين الدوائر ودعم أعمالها للوفاء بمهامها واختصاصاتها تجاه المجتمع.

ترأس الاجتماع الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس اللجنة بحضور أعضائها محمد علي النقبي مقرراً وأحمد سالم سيف الزعابي .

وعلي سعيد بن شرارة الكتبي وسالم سعيد الجزيعي ومحمد عبدالله مطر بن شميل الكتبي، ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن خادم وإسلام الشيوي وسيف سويدان الكتبي. وتناقشت اللجنة في آليات ومهام عملها وعملية سير إعداد التوصيات لحين عرضها على المجلس الاستشاري في الجلسة العامة.