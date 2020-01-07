«كهرباء دبي» تنال شهادة التميّز المستدام

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة التميّز المستدام التي تقدمها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والتميّز (EFQM)، المتخصصة في تطوير معايير التميز المستدام وتقدير الشركات والمؤسسات التي تحقق مستويات بارزة من التميز.

ونالت الهيئة الشهادة بعد قيام فريق من خبراء المنظمة الأوروبية بزيارة المقر الرئيسي للهيئة للوقوف على معايير التميز المستدام وإجراء بحوث واجتماعات مكثفة، ومقابلات مباشرة مع عدد من مسؤولي وموظفي الهيئة.

واشتملت عملية التقييم خمسة محاور متعلقة بالإدارة والموظفين، والبيئة، والمجتمع، والشراكات، والمتعاملين، وبدورها ضمت هذه المحاور 20 موضوعاً.

وشمل التقييم أهم المشاريع والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالمبادرات الذكية والطاقة المتجددة والكفاءة وخفض الانبعاثات، إضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بالتميّز في مجال الخدمات المقدمة للمتعاملين وسعادة الأطراف المعنية، علاوة على القوانين والاستراتيجيات الداعمة لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للموظفين والاستثمار في التطوير المهني وغير ذلك.

كما اطلع فريق الخبراء على مختلف الجهود التي تقوم بها الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وكذلك الشراكات وإدارة المخاطر، كما تعرف الفريق على أهم الجوائز والشهادات العالمية والمحلية التي حصلت عليها الهيئة، وأجرى تقييماً لاستراتيجياتها وعملياتها.

ضمن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة حول عشرة مبادئ عالمية (UNGC) وكما اطلع عن كثب على الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتعزيز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG’s

حرص

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: نحرص على تعزيز تنافسية الدولة التي باتت مرجعاً للحكومات الساعية إلى الارتقاء بأدائها وتحقيق سعادة شعوبها.

وأضاف معاليه: لا نركن في الهيئة إلى الإنجازات إنما نتولى زمام المبادرة في استشراف المستقبل وابتكار تقنياته، وترسيخ أسس التميز التي تقع مسؤولية استدامتها على عاتق الكل في تميز الثقافة اليومية في إطار نموذج الجودة الشاملة.

وضمن جهودنا للتطوير المستمر لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير التقنيات الإحلالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغير ذلك من تقنيات مبتكرة. ويضاف إنجازنا اليوم إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات المتميّزة.