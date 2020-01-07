لا مخالفات لغير المسجلين في بوابات التعرفة خارج الذروة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أكدت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، عدم ترتب مخالفات على المركبات غير المسجلة أثناء العبور من بوابات التعرفة المرورية خارج أوقات الذروة.

مبينة أن نظام التعرفة بدأ بتسجيل كل المركبات منذ 2 يناير، ولكن دون الخصم من الحساب أو مخالفة المركبة حتى الانتهاء من فترة السماح المحددة.

وحول استفسارات الجمهور بشأن بيع المركبة خلال فترة السماح (ثلاثة أشهر)، أشارت إلى أن نقل المركبة من حساب إلى آخر يعتبر تسجيلا جديدا ويتم دفع رسوم التسجيل من جديد، حيث يمكن لمالك المركبة السابق إزالة رقم المركبة من حسابه.

وحول الأثر المروري المتوقع من تطبيق التعرفة المرورية، توقعت الدائرة أن نظام التعرفة المرورية من شأنه تخفيض 4 آلاف رحلة يومية، مشيرة إلى أن نسبة المتأثرين بتطبيق النظام تبلغ 9.7 %.

حيث تشير البيانات إلى أن الحركة المرورية اليومية على الجسور تبلغ 524 ألفا و 531 رحلة يومياً، من إجمالي 5.4 ملايين رحلة على مستوى مدينة أبوظبي.

وكانت الدائرة قد حددت 16 درهماً كحد أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد، حيث يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة وأثناء العطلات الرسمية.

نظام التعرفة

ويطبق مركز النقل المتكامل نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح.

ويتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.

وأفادت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بأن إجمالي التعرفة المرورية المستحقة شهرياً لكل مركبة من مركبات الأفراد لا يتجاوز 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية،.

وذلك وفقاً لما يحدده نظام التعرفة المرورية إلكترونياً من حيث بلوغ المركبة سقف رسوم التعرفة الشهري. وفي حال تم استثناء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية.

استثناءات

وكان مركز النقل المتكامل قد حدد المركبات المستثناة من تطبيق التعرفة المرورية وهي: مركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والمركبات المقطورة، والحافلات العامة، والحافلات المدرسية المسجلة في إمارة أبوظبي.

وجميع حافلات نقل الركاب المحددة سعتها من سلطة الترخيص 26 راكباً وما فوق والمركبات الكهربائية ومركبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركبات وزارة الداخلية، ومركبات شرطة الإمارات المحلية الأخرى، ومركبات الإسعاف، ومركبات القوات المسلحة، ومركبات الدفاع المدني، والدراجات النارية.

وبهدف تسهيل إجراءات التسجيل في نظام التعرفة المرورية، قام مركز النقل المتكامل في وقت سابق بفتح حسابات في نظام التعرفة بشكل تلقائي ومجاني لجميع المركبات المسجلة بالإمارة.

حيث تسلم أصحاب المركبات رسائل نصية قصيرة تحمل تفاصيل الحساب وكيفية تفعيله. وفي حال فقدان الرسالة، فيتوجب على المتعاملين التواصل مع مركز الاتصال لمركز النقل المتكامل على الرقم المجاني 80088888.

كما يدعو المركز جميع أصحاب المركبات غير المسجلة في إمارة أبوظبي إلى المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء الفترة التجريبية وتفعيل الحساب تجنباً للوقوع في المخالفات.

هذا وتتعدد المنافع التي يحدثها نظام التعرفة المرورية، حيث يسهم في تخفيف الازدحام المروري ويشجع على استخدام وسائل النقل البديلة كمشاركة السيارات.الأمر الذي يسهم في تقليل الاستخدام الفردي للمركبات، بالإضافة إلى كون النظام يعمل على توظيف التكنولوجيا المتطورة في إدارة الحركة المرورية ويخلق نظاماً ذكياً ومستداماً يدعم جهود الإمارة في التحول إلى مدينة ذكية.

كما يشجع النظام أفراد المجتمع على تخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل، في الوقت الذي يحافظ فيه على البنية التحتية للطرق واستدامتها، ويرفع كفاءة وإنتاجية قطاع النقل.

ويحافظ على بيئة معيشية نظيفة، ويرتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي، ويعزز الجهود المبذولة لتطوير مشاريع البنية التحتية للطرق.