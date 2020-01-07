107 آلاف فحص لمواد البناء في عجمان خلال 3 سنوات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أجرى مختبر مواد البناء التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 107643 فحصاً لمواد البناء خلال السنوات الثلاث الماضية، لمراقبة جودة مواد البناء المستخدمة في المشاريع العمرانية المختلفة التي نُفّذت في الإمارة، بهدف تحقيق الجودة والاستدامة في كل المشاريع وضبط المواد المستخدمة في عمليات البناء وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.

وتحقيقاً للمصداقية وتوفيراً للاطمئنان لدى المتعاملين قبل وأثناء وبعد إنشاء المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية.

وقال الدكتور مهندس محمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط، لـ«البيان»: «يعمل مختبر مواد البناء بهدف أحكام الرقابة على المشاريع العمرانية»، مشيراً إلى أهمية المختبر لضبط جودة المواد المستخدمة في مشاريع البناء، لضمان استدامتها أو مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة، ولضمان حق أصحاب المشاريع العقارية في تسلُّم مشاريعهم بجودة عالية .

ملاحقة التطور

وأشار المهيري إلى أن المختبر يقدم خدماته لكل أنواع المشاريع للقطاعين العام والخاص، في مجال اختبارات المواد الهندسية، ودراسات التربة، ولا تقتصر مهام المختبر على الاختبارات فقط، بل يقوم بدور أساسي من الناحية الفنية واعتماد الجهات الموردة للخرسانة الجاهزة وفي تقديم الاستشارات الهندسية المختلفة، ومتابعة نشاط وأعمال مصانع الخرسانة ومصانع الطابوق والبلاط وموردي حديد التسليح.

ويعمل جاهداً على ملاحقة التطور العمراني في الإمارة عن طريق التوسع في عمل فحوص المواد الهندسية والمواد الصناعية المختلفة وضبط جودة منتجات المصانع .

المباني الخضراء

وذكر أن الدائرة ارتأت إضافة 4 مختبرات لتلبية كل احتياجات المتعاملين التي تشتمل على مختبر خاص بالمباني الخضراء، وكل ما يتطلب المبنى من مواد خاصة للوصول إلى درجة المباني الخضراء ومختبر خاص بمواد العزل ومختبر خاص باختبارات البلاط والرخام، إضافة إلى مختبر متخصص بفحص الأحجار الكريمة.