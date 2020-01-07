1900 زيارة منزلية لكبار المواطنين عبر «نوصلكم» خلال 2019

المصدر: دبي - نورا الأمير

نفّذت وزارة تنمية المجتمع 1900 زيارة منزلية لكبار المواطنين عبر الوحدة المتنقلة «نوصلكم» حتى نهاية عام 2019.

فيما وصل عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأولية والاجتماعية في «نوصلكم» لمن هم فوق الــ60 عاماً 102 طلب، ويتم تقديم هذه الخدمات وصولاً إلى كبار المواطنين المستحقين للرعاية في أماكن سكناهم.

وتعتبر الوحدة المتنقلة لكبار المواطنين إحدى مبادرات وزارة تنمية المجتمع، وهي عبارة عن وحدة مجهّزة فنياً بفريق عمل متخصص مكوّن من اختصاصية اجتماعية وطبيبة واختصاصية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة، يقومون بزيارات منزلية لكبار المواطنين لتقديم الخدمات اللازمة التي يحتاجون إليها.

كالخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين.

وتهدف الوحدة المتنقلة التي يمكن للتقدم بطلب الاستفادة من خدماتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة WWW.MOCD.GOV.AE، أو عبر الاتصال بمركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان التابع للوزارة عبر رقم الهاتف 067402271، إلى تطوير أساليب رعاية كبار المواطنين.

وتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والمعنوية والصحية التي يحتاج إليها الفرد من كبار المواطنين في منزله وبين أسرته، إضافة إلى تدريب أسرة الفرد من كبار المواطنين ومساعدتها على رعايته في منزله بطريقة صحية وسليمة، وتوفير الأجهزة المختلفة التي يحتاج إليها كبار المواطنين لتسهيل حركة الشخص وإقامته في منزله، وتخفيف أعباء رعاية كبار المواطنين على الأسرة.

وتشجيعها على رعايته والتمسك بوجوده في منزله، كما تقدم الوحدة المتنقلة خدمات التوعية والإرشاد والتدريب العملي للأسر على كيفية العناية بكبار المواطنين، وتمكين الأسرة من خلال تقديم أفضل سبل الرعاية والعناية بكبار المواطنين، ودمج كبار المواطنين في المجتمع من خلال مشاركتهم في أنشطة وبرامج المركز.

وتولي وزارة تنمية المجتمع كبار المواطنين أهمية كبيرة وتخصهم بحزمة من المبادرات والبرامج واتفاقيات الشراكة والتعاون الرامية إلى توفير مختلف أوجه الرعاية والتنمية الاجتماعية، لتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

والسياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقتها الوزارة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار الالتزام بتحقيق أهداف مئوية دولة الإمارات 2071 والمرتكزة فيها على سبعة محاور أساسية، هي:

الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، الأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية الرامية في مجملها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار المواطنين.