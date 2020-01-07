الإمارات وكازاخستان تعززان التعاون في النقل البري

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل المهندس أحمد محمد شريف الخوري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في مكتبه بأبوظبي، ماديار ميتيلبيكوف، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الخوري بالوفد الكازاخستاني الزائر، واستعرض معه مجموعة المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة، في إطار دورها التنظيمي والرقابي لقطاع النقل البري والبحري، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تشكّل خريطة طريق لاستراتيجية الهيئة ومبادراتها الطموحة.

وتركزت المباحثات الثنائية على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات في قطاع النقل البري والاستفادة من أفضل الممارسات، فضلاً عن مناقشة مسودة مذكرة تفاهم ثنائية في مجال النقل البري بين الدولتين تتركز في مجملها على زيادة التعاون والتنسيق.

وأشار الخوري إلى أن قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات يشهد نقلة نوعية وازدهاراً بالتوازي مع الخطط التنفيذية للجهات المعنية بالبنية التحتية للنقل البري والبحري، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية والتشغيلية إلى أن يكون لها دور فعال في دعم المؤسسات المحلية المعنية.