«التنافسية والإحصاء» تشارك خبراتها مع أوزبكستان

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وفداً من جمهورية أوزبكستان ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية.

واللجنة الحكومية للإحصاء الأوزبكية، بهدف تعزيز جهود التعاون والعمل عن كثب لتطوير العمل الحكومي وبناء القدرات في مجالات التنافسية والإحصاء والتنمية المستدامة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان في التحديث الحكومي.

واطلع الوفد الأوزبكي، خلال الزيارة التي استمرت أسبوعين، على أفضل التجارب والممارسات العالمية، التي تتبناها دولة الإمارات وتطبقها في مجال التنافسية والإحصاء لتطوير العمل الحكومي، إضافة إلى مبادرات الهيئة في تبني مفاهيم الابتكار ضمن استراتيجيات التنافسية، بما يضمن الارتقاء بترتيب الدولة في تصنيفات المؤشرات والتقارير العالمية.

ثقافة الابتكار

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن تجربة دولة الإمارات الريادية في مجال التنافسية تترجم توجيهات القيادة في تعزيز مواقع الدولة في التقارير العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية.

ومشاركة هذه التجربة مع حكومات العالم المهتمة بتحديث عملها الحكومي، وتبادل الخبرات واطلاعها على التجارب الناجحة للدولة في مجالات التنافسية والإحصاء، ما يجسد الشراكة الاستراتيجية التي تربط الإمارات وأوزبكستان.

وقال لوتاه: «إن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم في ترسيخ فكر التنافسية وثقافة الابتكار في العمل الحكومي، وتدعم استراتيجية الارتقاء بمؤشرات التنافسية العالمية، وتعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالأساليب والمنهجيات المتبعة في دولة الإمارات.

وأهميتها في تمكين الدول من بناء نماذجها الخاصة في العمل الحكومي»، معرباً عن سعادته بمشاركة تجربة دولة الإمارات في مجالات التنافسية والإحصاء والبيانات مع الجهات الحكومية المعنية في جمهورية أوزبكستان.

عمل مؤسسي

من جهته، أشاد أولمكون باكييفيتش رستاموف النائب الأول لوزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية أوزبكستان بتجربة الإمارات المتقدمة في مجالات التنافسية والإحصاء، مؤكداً أن اللقاءات المشتركة الهادفة لتبادل الخبرات والاطلاع على المبادرات والمشروعات في تطوير منظومة العمل المؤسسي لدولة الإمارات، تعكس متانة الشراكات الاستراتيجية، التي تربط الدولة مع جمهورية أوزبكستان في شتى مجالات التعاون الحكومي المشترك.

وأشار رستاموف إلى أن الوفد الأوزبكي تعرف من خلال العمل عن قرب مع الفرق التنفيذية الوطنية المسؤولة عن ملفات التنافسية العالمية في دولة الإمارات على التجارب الناجحة للدولة في سباق التنافسية العالمية، واطلع على مهام هذه الفرق وآلية عملها، وجهودها في تنفيذ «رؤية الإمارات 2021»، وتحقيق «أهداف التنمية المستدامة 2030».

تنافسية

وأكد أوديلبيك رستاموفيتش إيساكوف نائب وزير المالية الأوزبكي، أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع فرق العمل الحكومية في دولة الإمارات.

وقال إيساكوف: «تعد دولة الإمارات من الدول التي تربطنا معها شراكات استراتيجية على مختلف الصعد، وإن نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين فرق العمل الحكومية في البلدين يعد ثمرة لتلك الشراكات، بما سيعود بالمنفعة المشتركة على البلدين».

تبادل الخبرات

وعمل الوفد الأوزبكي بشكل مكثّف وعلى مدى 15 يوماً مع فرق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على العديد من المحاور والإجراءات الفنية الخاصة بالتنافسية العالمية والإحصاء.

وتم التركيز على مسارين رئيسين يتمحوران حول تقرير التنافسية العالمي وتقرير سهولة ممارسة الأعمال، من خلال اجتماعات مكثّفة مع الفريق التنفيذي الوطني لتقرير التنافسية العالمية، والفريق التنفيذي الوطني لتقرير سهولة ممارسة الأعمال.

وتعرّف الوفد على خبرات دولة الإمارات في مجال التنافسية العالمية، وشارك فريق عمل الهيئة تطبيق منهجية التقارير العالمية، وسبل التعامل مع تقارير التنافسية العالمية، وتقنيات الربط بين الإحصاء والتنافسية، وغيرها من المنهجيات، حيث نظّم فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء جولات معرفية إلى الجهات الحكومية في الدولة، للاطلاع على الإجراءات والمنهجيات المتبعة في القطاع الحكومي، ونسّق لاجتماعات ثنائية للوفد مع مراكز إحصاء وهيئات حكومية محلية.