3 محطات لرصد الشهب آلياً في صحراء الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي عن إنشاء وتشغيل محطة ثالثة تعمل بشكل آلي لرصد الشهب في صحراء الإمارات، والتي تعد جزءاً من «شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك».

وقال المهندس محمد عودة مدير المركز: إن الشبكة عبارة عن مشروع يقوم عليه مركز الفلك الدولي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وتتكون الشبكة حاليا من ثلاث محطات موزعة في أماكن مختلفة في الدولة، في منطقة رماح والوقن، ومنطقة الوافية.

وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو موجهة نحو السماء وتقوم هذه الكاميرات بتصوير الشهب بشكل آلي بمجرد مرورها في السماء، ومن ثم يقوم الحاسوب الموجود في المحطة بتحليل هذه الشهب، إضافة إلى إرسال مقاطع الفيديو بشكل آلي إلى المركز الرئيس في أبوظبي.

وشبكة الإمارات الفلكية لتصوير الشهب هي الوحيدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط القادرة على إجراء هذه الأغراض العلمية بشكل آلي ومتكامل، حيث يبلغ عدد الشبكات المماثلة في العالم 12 شبكة، خمس منها في الولايات المتحدة، وواحدة في أوروبا مشتركة بين ثلاث دول، وواحدة في كل من أستراليا ونيوزلندا وتشيلي وناميبيا وجنوب أفريقيا.

وبينت دراسات وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» نشرت مؤخرا أن «شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك» تمكنت خلال العام 2019 من تصوير ومن ثم تحديد مدار 16 ألفاً و 85 جرماً سماوياً من خلال تصويرها المستمر للشهب خلال العام الماضي.

أبحاث

وتقوم شبكة الإمارات لرصد الشهب بأبحاث علمية متخصصة، وتنشر هذه الأبحاث في مجلات علمية وعالمية محكّمة. فقد قامت الشبكة منذ إنشائها وحتى الآن بنشر عدة أبحاث لتحليل النتائج التي تم الحصول عليها من خلال الشبكة بالتعاون مع الشبكات الأخرى. كان المنشور الأول عبارة رصد نشر من قبل الاتحاد الفلكي الدولي بعنوان «زخة شهب أكتوبر الزرافيات 2016».

وذلك في شهر أكتوبر 2016 وكان المنشور الثاني أيضاً عبارة عن رصد نشر من قبل الاتحاد الفلكي الدولي بعنوان «زخة شهب ألفا وحيدات القرن 2017م» .

وذلك في شهر ديسمبر 2017 وكان المنشور التالي بحثا بعنوان «دراسة استقصائية لزخات الشهب في نصف الكرة الجنوبي»، ونشر في شهر فبراير 2018م. وكان العمل التالي بحثاً بعنوان «ثوران زخة شهب العوائيات واستراتيجية للبحث عن المذنبات الخطرة»، ونشر في شهر ديسمبر 2019.