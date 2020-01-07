أطباء «كليفلاند كلينك أبوظبي» يبتكرون علاجاً لتفادي بتر القدم السكرية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجح الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، في تفادي الحاجة إلى بتر قدم مريض إماراتي يعاني من السكري، مستخدمين علاجاً جديداً لأمراض الشرايين الطرفية، التي تسبب تضيق الشرايين المسؤولة عن تغذية الأطراف بالدم.

ويعتمد العلاج الجديد على استخدام جهاز إزالة اللويحة العصيدية، الذي لم يكن متوفراً حتى وقت قريب إلا في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، لكنه بات يُستخدم في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لعلاج حالات تصلب الشرايين الطرفية، التي تشهد انتشاراً متزايداً في الدولة نتيجة ارتفاع نسب الإصابة بالسكري والتدخين والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

حيث يقوم الجهاز بإزالة الترسبات المتكلسة في شرايين الساق والقلب في غضون دقائق قليلة، ويجنب المريض القيود المرتبطة بعلاجات الجراحة أو الدواء أو القسطرة البديلة المتوفرة حالياً.

ووصل المريض محمد المرزوقي، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، إلى المستشفى وكان يعاني من انسداد حاد في شريان الساق.

ولذلك أُحيل إلى فريق الحفاظ على الأطراف، والذي يضم كوادر متعددة التخصصات من أخصائيين في أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية وطب القدم والطب الباطني والجراحة التجميلية. ونجح الأطباء بعلاج قدم المريض المصابة من خلال إزالة الأنسجة المتضررة من منطقة الجرح وتطعيم الجلد لتحقيق الشفاء التام.

وأكد الدكتور فيصل حسن، أخصائي أمراض القلب في معهد القلب والأوعية الدموية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أن المريض وصل إلى المستشفى وهو في حالة تنطوي على خطورة كبيرة لبتر قدمه.

وقال: «كان الشريانان الرئيسيان اللذان يغذيان الساق في حالة انسداد تام، وسبب ذلك جروحاً على قدمه. لذلك، لجأنا إلى استخدام طريقة جديدة تتضمن استخدام جهاز مبتكر لإزالة اللويحة ونجحنا في الحفاظ على قدم المريض».