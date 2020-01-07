انطلاق معرض «آراب هيلث 2020» 27 الجاري

المصدر: دبي - وام

يسلط معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2020»، أضخم ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على نمو قيمة إنترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية والدور الكبير والمتنامي الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين سرعة ودقة التشخيص والعلاج،.

وذلك خلال دورته الجديدة التي ستقام في الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويشير التقرير الصادر عن «آراب هيلث» تحت عنوان: «مستقبل تكنولوجيا المعلومات الطبية وإنترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية» إلى أن قيمة «إنترنت الأشياء» في الرعاية الصحية «IoMT» على مستوى العالم بلغت نحو 41.2 مليار دولار أمريكي عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 158.1 مليار دولار بحلول عام 2022 .

وذلك حسب شركة «ماركتس آند ماركتس» للأبحاث، أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فمن المتوقع أن ترتفع القيمة من ملياري دولار إلى 9 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 35%.

وقال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر «آراب هيلث»: «إن مفهوم إنترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية يشير إلى البنية التحتية المتصلة بالشبكات للأجهزة الطبية وتطبيقات البرامج وخدمات النظم الصحية .

والتي حققت نمواً ملحوظاً ومتنامياً في تطوير عملية التشخيص السريري وسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والتقليل من التشخيص الخاطئ، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات من خلال إدارة الأمراض المزمنة ومراقبة المرضى في المستشفيات».

وأوضح أن معرض ومؤتمر «آراب هيلث 2020» سيشهد عودة مركز الابتكار بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى العام الماضي والذي سيستعرض هذا العام عدداً من تقنيات التكنولوجيا ضمن مفهوم «إنترنت الأشياء» في مجال الرعاية الصحية،.

بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي وملحقات الأجهزة المحمولة والساعات الذكية وأجهزة وتطبيقات تتبع اللياقة البدنية وأجهزة إدارة الأمراض المراقبين الصحيين وأدوات الرعاية المنزلية وأجهزة التطبيب عن بعد وغيرها.

ولفت إلى أن مركز الابتكار سيضم أيضاً منطقة مخصصة للشركات الناشئة المحلية والعالمية، حيث سيتم إتاحة الفرصة لها لعرض وتقديم منتجات وابتكارات جديدة من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية.