توعية مرورية لـ1500 طالب في «دبي الأكاديمية العالمية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي معرضاً توعوياً مرورياً واسعاً في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، امتد يومين وحضره ما يزيد على 1500 طالب وطالبة من 15 جامعة في إمارة دبي.

تضمن فعاليات للتعريف بأسباب الحوادث المرورية والوقاية منها.

قالت المهندسة ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «إن المنصة التوعوية التي نظمتها المؤسسة في المدينة الأكاديمية تضمنت أفضل الأساليب العالمية المتبعة في التوعية والسلامة المرورية، إذ شمل جناح الهيئة تقنية السياقة الافتراضية.

وهو نموذج يقوم على محاكاة القيادة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعتمد على تكنولوجيا الواقع الافتراضي لتحسين تجربة الأفراد خلال التدريب، إذ ينقل المستخدم عبر نظارات خاصة إلى شوارع تطابق الحقيقية.

وإن النظام يستخدم تكنولوجيا الخوذة القابلة للارتداء للحصول على عرض 360 درجة من خلال بيئة ثلاثية الأبعاد».

وعي مروري

وأكدت بن عدي أن المعرض سعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها رفع مستوى الوعي المروري من خلال حصول الشباب على تجربة شاملة وواقعية وأكثر تفاعلية، ورفع مستوى إدراك المخاطر لديهم وتحسين السلامة المرورية، وتقليل الحوادث المتعلقة بإدراك المخاطر،.

وأن الفعاليات التوعوية الموجهة لطلاب الجامعات تأتي ضمن استراتيجية السلامة المرورية في دبي، وتلبي خطط المؤسسة التوعوية تجاه الشباب وطلاب الجامعات، موضحةً أن المعرض الذي جرى التخطيط له منذ وقت مبكر .