اختتام «أصدقاء الشرطة» في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

اختُتمت فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» الشتوي «أجيال التسامح» في أبوظبي والعين الذي ركز على تنمية مهارات الطلبة وترسيخ القيم النبيلة لديهم، ونظم البرنامج قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة سبارك الإمارات.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، الاهتمام بدعم الأنشطة والبرامج التي تسهم في ترسيخ القيم النبيلة لدى النشء ومواكبة الذكاء الصناعي وتعليم أساسيات علوم الفضاء والبرامج والأنشطة الفنية مثل إعادة التدوير وفن الطبخ وتعلم الإتيكيت والتراث الإماراتي والأنشطة الرياضية.

وأوضح أن البرنامج شهد إقبالاً كبيراً من أبناء الضباط والمدنيين، وركز على تنمية مهاراتهم وتعريفهم بطبيعة مهام أولياء أمورهم في خدمة وحماية المجتمع وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.