تمديد مهلة الترشح لـ«جائزة محمد بن راشد للتسامح» إلى 15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلن المعهد الدولي للتسامح تمديد مهلة الترشح لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح» من كافة دول العالم حتى 15 يناير 2020.

وذلك تجاوباً مع الإقبال على التسجيل ولإفساح المجال أمام المزيد من أصحاب المبادرات المتميزة على مستوى المؤسسات والأفراد من كل مكان، للمشاركة في الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز قيم التسامح عالمياً وتكريم أصحاب المبادرات الفاعلة.

وتحتفي الجائزة بمبادرات وإنجازات من جهات العالم الأربع، سواء من المؤسسات أو الأفراد، وترسخ التسامح وقيمه المجتمعية والإنسانية على المستويين الوطني والعالمي، وتسهم بشكل فاعل في تعزيز دوره كوسيلة تواصل إنساني وتفاعل حضاري عابرة للحدود والثقافات المتنوعة.

كما تشجّع الجائزة المزيد من المؤسسات والأفراد على أخذ زمام المبادرة والمساهمة في تعزيز ركائز التسامح والتواصل والانفتاح والعيش المشترك والحوار بين الثقافات والحضارات واتباع الأديان، وإبراز قيم الإسلام السمحة.

وشرعت الجائزة منذ النصف الثاني من شهر نوفمبر 2019 باستقبال الترشيحات الشخصية والمؤسسية عبر موقعها الإلكتروني www.mbrtawards.ae لمبادرات نوعية من مختلف أنحاء العالم تدعم قيم التسامح وتعزز حضورها في الحياة اليومية والمجتمعات المحلية والسياسات المؤسسية والتشريعات الحكومية والشرائع الدولية.

إنسانية

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح: «إن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح تجسد حرص قيادة دولة الإمارات على تكريم المبادرات التي ترسّخ القيم العالمية المشتركة».

مبادرة عالمية

بدوره قال اللواء أحمد خلفان المنصوري، أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح: «تؤكد الترشيحات من مختلف أنحاء العالم أهمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح كمبادرة عالمية تعلي من قيم الحوار والتواصل الإنساني، وتدعو إلى نبذ الكراهية والتعصب والانغلاق وتحتفي بمبادئ التنوّع كركيزة لمجتمعات المستقبل المنفتحة التي تحقق خير البشرية وتقدمها على كافة الصعد».