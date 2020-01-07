حملة توعوية عن عبور الطر يق بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفذت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة الفصلية الأولى «للمشاة حق في عبور الطريق» التي أطلقتها الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية.

وتستهدف كافة مستخدمي الطريق لتوعيتهم بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وإعطاء الأولوية لعبور المشاة، للحفاظ على سلامتهم وتجنب تعرضهم لحوادث الدهس، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال الرائد راشد حميد خليفة بن هندي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إن الحملة بدأت في الأول من يناير 2020 ومدة ثلاثة أشهر حرصاً على تعزيز أمن مستخدمي الطريق من المخاطر وتوعيتهم بضرورة منح حق قطع الطريق للمشاة بشكل آمن وضمان سلامتهم.

وأضاف رئيس قسم المباحث والضبط المروري إن الحملة تشمل فعاليات متنوعة ونشر التوعية على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بعدة لغات.