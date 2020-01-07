ولي عهد الشارقة يفتتح متحف تاريخ الدفع الرباعي

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، في منطقة المدام بالشارقة، متحف تاريخ الدفع الرباعي.

ويهدف المتحف -الذي يعد أول متحف متخصص بفئة السيارات ذات الدفع الرباعي- إلى تثقيف الزوار ومرتادي المتحف بتاريخ وبدايات السيارات ذات الدفع الرباعي، ومسيرة التطور التي شهدتها هذه النوعية من السيارات.

وبعد قص الشريط إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمتحف، تجوّل سموه في أروقة وأقسام المتحف، مطلعاً على ما يحويه من سيارات نادرة تعد الأولى من نوعها في العالم.

وزار سموه المبنى العسكري، واطلع على مجموعة السيارات العسكرية وتاريخ تصنيعها واستخداماتها، كما تفقّد سموه مبنى التاريخ الذي يوثق تاريخ مراحل تطور السيارات ذات الدفع الرباعي، عبر مجموعة من السيارات الأمريكية والبريطانية والألمانية واليابانية بمختلف طرازاتها.

سيارات نادرة

ويضم المتحف أكثر من 350 سيارة من مختلف دول العالم، تعود ملكيتها إلى الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، كما يضم عدداً من السيارات النادرة، منها سيارة فورد موديل تي، وهي الوحيدة في العالم، ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1915، وسيارة إف دبيلو دي، وهي أول شاحنة دفع رباعي، ويعود تاريخها إلى 1918.

وسيارة ناش التي يعود تاريخها إلى 1919، ونيسان باترول، ويعود تاريخها إلى عام 1960، وهي أول سيارة من فئة نيسان باترول والوحيدة في الدولة، إضافة إلى سيارة لارك 60، ويعود تاريخ صنعها إلى عام 1958، وتعد أكبر سيارة دفع رباعي في العالم.

رافق سموه كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبـي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، وسعادة عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين والأعيان والمهتمين بالسيارات.