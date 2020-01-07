سعيد الطاير: الدولة تسير بخطى واثقة في مسيرة التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإمارات حققت إنجازات مهمة خلال عام التسامح تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصبحت الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات، وباتت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التطور والازدهار والتنمية المستدامة.

وقال: «حققت الدولة العديد من الإنجازات في مجال التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة على مدى السنوات الماضية، ويأتي اعتماد مجلس الوزراء تحت رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية لتمكين القطاعات المختلفة من توليد الطاقة النظيفة باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الكهرباء.

ليؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة في مسيرة التنمية المستدامة من خلال تنظيم عملية إشراك المتعاملين في جميع القطاعات في إنتاج الطاقة المتجددة، وأن القيادة الرشيدة حريصة على توفير جميع الإمكانات وتطوير التشريعات اللازمة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة».

دعم الجهود الوطنية

وتابع الطاير: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على دعم الجهود الوطنية في التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ويسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من الطاقة في دبي من مصادر متجددة. ومن بين المشروعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، مبادرة «شمس دبي».