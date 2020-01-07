شرطة دبي تستعرض توظيف أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمجلس أصحاب الهمم، وفداً من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، للتعرف إلى تجربة شرطة دبي في التوظيف الدامج لأصحاب الهمم.

وقدمت الدكتورة مريم الشبيبي، عضو مجلس أصحاب الهمم، شرحاً مفصلاً عن تجربة شرطة دبي في استقطاب أصحاب الهمم للعمل في مختلف الوظائف، مستعرضةً استراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016 /‏‏ 2021.

وأهدافها والمبادرات التي تتضمنها، خاصة مبادرة «رواد» التي تركز على استثمار المورد البشري لضمان كفاءة وإنتاجية أصحاب الهمم، من حيث متابعة الموظفين منذ التعيين في الشرطة ومراحل تهيئة بيئة العمل وتطوير الأداء، وإدخالهم في دورات لرفع كفاءتهم الوظيفية وترقيتهم في السلم الوظيفي وصولا لأعلى الدرجات، وتقديم الدعم اللازم لمشاركتهم في المؤتمرات والمعارض والفعاليات لدمجهم في المجتمع.