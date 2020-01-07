«دبي التقديرية» تناقش استراتيجيتها

المصدر: دبي - وام

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع اجتماع الجائزة، في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي أمس، بحضور أعضاء المجلس معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نائب رئيس المجلس.

وأحمد محمد بن حميدان، نائب مدير ديوان حاكم دبي، واللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للجائزة، واللواء متقاعد أحمد حمدان بن دلموك، والدكتور منصور بن الشيخ، وعايشة ميران، وأحمد عبدالكريم أهلي، وسالم بن لاحج، وأحمد المهيري. وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية للجائزة، 2020 ـ 2024.

والمستهدفات ومؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية، من حيث عدد المرشحين للجائزة خلال فترة محددة، ونسبة فعالية شراكات الجائزة ومعدل رضا الشركاء، والتسويق والترويج لها، وزيادة كفاءة الموارد المالية.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أهمية التعريف بالجائزة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يستحقون التكريم على أعمالهم الإنسانية وخدماتهم الاجتماعية التي قدموها للمجتمع.

كما ناقش المجتمعون أهم قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، وتم استعراض عدد من الأسماء لتشكيل اللجنة التحكيمية للجائزة، كما اطلع المجلس على الأسماء المحكمة من قبل لجان التحكيم للدورة الثانية (فئة القلادة)، و(فئة الوشاح)، واختيار المرشحين من بينهم ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الجائزة، ووفقاً لإنجازاتهم المجتمعية والإنسانية التي قدموها.