حاكم رأس الخيمة يشيد بالعلاقات الإماراتية الرواندية

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية رواندا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وعبر إيمانويل هاتيجيكا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.