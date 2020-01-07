لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة «المعاشات»

المصدر: الشارقة - البيان

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية».

وذلك خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميره سلطان السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار.

وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد علي المهيري. وقال سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إن اللجنة استكملت مناقشة هذا الموضوع الذي تم إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى بتاريخ 14 نوفمبر وهو من الموضوعات المتبقية من الفصل التشريعي الـ16.

حيث تم اعتماد ومناقشة تقريرها حول الموضوع الذي يتضمن العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة المواطن، وذلك تمهيداً لرفعه للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في جلساته القادمة واعتماده.