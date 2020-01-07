ميثاء الشامسي: المرأة شريك فاعل بالتنمية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، كيارا كورازا مدير عام منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع بحضور لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وأكدت أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

قد أولت المرأة اهتماما كبيرا وأتاحت لها فرصا متساوية مع الرجل، ودعمت مسيرتها الاجتماعية والمهنية لأنها تؤمن أن المرأة شريك فاعل في التنمية المستدامة.

ورحبت الشامسي بكيارا كورازا وتمنت لها كل التوفيق، مشيدة بعمق العلاقات الأخوية بين الجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات، وما شهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات .

وتم خلال اللقاء استعراض جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعم دور المرأة، مما ساعد على أن تحقيق العديد من المكاسب للمرأة في دولة الإمارات وإحرازها تقدماً في شتى المجالات.

وأضافت معاليها أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تبنت العديد من المبادرات والمشاريع الخيرية والإنسانية الرامية إلى مساعدة المرأة والطفل.

ثمنت كيارا كورازا الدور الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال النهوض بالمرأة.. مؤكدة أن دور سموها الكبير في خدمة قضايا المرأة محليا وإقليميا وعالميا يثير إعجابها .