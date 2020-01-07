القوات الجوية تحتفي بـ«يوم الوحدة»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، الاحتفال بذكرى توحيد القوات الجوية والدفاع الجوي.

والذي يصادف السادس من يناير من كل عام، والذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وبدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل وكان في استقباله عدد من ضباط ومنتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وأكد اللواء العلوي في كلمة له بهذه المناسبة أن الاحتفال بـ«يوم الوحدة» يمثل احتفاءً بالمسيرة الطويلة الحافلة بالإنجازات للقوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكذلك بإنجازات القوات المسلحة التي اضطلعت منذ تأسيس الدولة بدور بارز في حماية مقدراتها، والدفاع عن ترابها الغالي في مواجهة كل الأخطار والتهديدات.

وأضاف: «في هذا اليوم المبارك، نتشرف بأن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبناء القوات المسلحة ورجالها الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والفداء.

والذين لا يزالون ماضين على النهج الذي رسمه لنا باني دولة الإمارات ومؤسسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وقال: «في الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الوحدة، فإننا نحمد الله تعالى على ما وصلت إليه القوات الجوية والدفاع الجوي من جاهزية عالية، واستعداد لتنفيذ أصعب المهام في أي مكان من العالم.

وقد أكدت السنوات السابقة أن مستوى أداء أبنائنا كان مثار الإعجاب والاحترام لدى كل المؤسسات العسكرية العريقة، والخبراء والمحللين الذين أشادوا بما أظهره أبناؤنا من كفاءة ومهارة وشجاعة في كل المهام التي أسندت إليهم.

ويعود هذا المستوى المتميز إلى جهود القيادة الرشيدة التي وفرت لأبنائها في مختلف أفرع القوات المسلحة أفضل الظروف، وأرقى أشكال التأهيل والإعداد والتدريب.

وأحدث منظومات الأسلحة في العالم، وذلك كله في إطار عملية مدروسة ومخططة لاتخاذ القرار السياسي والعسكري على النحو الذي يضمن تحقيق أفضل النتائج». وأوضح قائد القوات الجوية والدفاع الجوي: «إننا في احتفالنا بهذه المناسبة الغالية، نؤكد أهمية معرضي يومكس وسيمتكس 2020، اللذين سيقامان في فبراير 2020 ».