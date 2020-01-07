أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان ورأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

شهدت مناطق متفرقة أمس سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة شملت دبي والشارقة ورأس الخيمة وطريق الشهامة ـ سويحان، وعدد من المناطق الشمالية والشرقية والظفرة والجزر.

وقد غطت السحب الركامية يوم أمس أغلب مناطق الدولة وحجبت أشعة الشمس لفترات طويلة، ليطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة.

فيما نشطت الرياح وأدت إلى إثارة الأتربة والغبار على المناطق المكشوفة وتدني الرؤية الأفقية، كما عملت على اضطراب البحر بشدة في الخليج العربي وارتفاع الأمواج في العمق.

ونوه المركز الوطني إلى توفر الفرصة يومي الخميس والجمعة المقبلين لسقوط الأمطار من جديد خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهارا، كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ونشاط للرياح.

أمطار الخير

من ناحيتها شهدت إمارة رأس الخيمة، استمرار هطول أمطار متوسطة على مختلف مناطق الإمارة مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة وتأتي قمة جبل جيس التي سجلت 5.9 درجات في مقدمة المناطق الأكثر برودة في رأس الخيمة.

وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، أن فرق الطوارئ تعاملت بشكل مباشر مع الأمطار فور هطولها، حيث تم تصريف المياه على الفور.