ولي عهد الفجيرة يطّلع على برامج «أكاديمية الفنون الجميلة»

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري للأكاديمية، بحضور علي عبيد الحفيتي، مدير الأكاديمية، وأعضاء مجلس الأمناء واللجان التنفيذية.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على أبرز البرامج التي نفذتها الأكاديمية العام الماضي، مثنياً على الجهود التي تقف وراء إنجازات أكاديمية الفجيرة للفنون، من خلال تأهيل جيل موسيقي يمتلك الدراسة الأكاديمية والموهبة في وقت واحد.

واستمع سموه إلى عرض موجز عن خطط الأكاديمية ومشاركاتها، وتتبع سير العمل فيها وأبرز البرامج الجديدة التي سيتم طرحها خلال عام 2020.

ووجّه سموه ببذل المزيد من الجهود والعمل على إنجاز المشاريع وتوفير الإمكانيات المناسبة لها بما يحقق توجهات الإمارة، ويعزز حضور الأكاديمية ومكانتها في المشهد الموسيقي والفنون المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.