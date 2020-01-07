«الكرنفال الشرطي الأول» في «سيتي ووك» الخميس المقبل

المصدر: دبي - البيان

بالتزامن مع اقتراب موعد اختتام الفعاليات المُصاحبة لحفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة 27 من الطلبة المرشحين، تستعد «أكاديمية شرطة دبي» لإطلاق «الكرنفال الشرطي» الأول من نوعه يوم الخميس المقبل، ويستمر حتى الـ15 من يناير الجاري في منطقة «سيتي ووك».

ضمن أجواء تفاعلية تدخل السعادة والبهجة إلى قلوب الجميع، تماشياً مع الدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به شرطة دبي في سبيل تحويل دبي إلى المدينة الأكثر أمناً وسلامة في العالم.

السعادة

وأكّد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أنّ تنظيم «الكرنفال الشرطي الأول» يمثل تتويجاً حقيقياً للالتزام المستمر بإرساء دعائم السعادة باعتبارها أولوية قصوى وغاية جوهرية في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنّ الكرنفال الأول من نوعه يتميّز بسلسلة من الفعاليات والمعارض الموجّهة لنشر الإيجابية وتحفيز وتوظيف الإبداع والابتكار في إسعاد المجتمع، وذلك تماشياً مع التوجّه الاستراتيجي في جعل دبي الأسعد عالمياً.