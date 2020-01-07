اختتام فعاليات مهرجان ضواحي 8

المصدر: الشارقة - البيان

أُسدل الستار، مساء أول من أمس، عن فعاليات «مهرجان ضواحي 8» الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، بمشاركة 36 جهة حكومية وخاصة، أدت أدواراً مهمة، كمشاركة في التنظيم وداعمة وراعية على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة، منذ انطلاقة المهرجان في الثاني عشر من ديسمبر الماضي.

واستهدفت فعالياته وفقراته الكبار والصغار والعوائل بكل أفرادها بحديقة النوف في مدينة الشارقة والقرية التراثية في منطقة مليحة، ليشكّل المهرجان أحد البرامج النوعية ومساحة اجتماعية ترفيهية ثقافية تتلاقى في رحابها الأسر مع أبنائها في عدد من الفعاليات التي جرى اختيارها بعناية كبيرة.