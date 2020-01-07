إجازة مثمرة لأطفال «زايد للرعاية الأسرية»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظمت دار زايد للرعاية الأسرية باقة من المبادرات والأنشطة والفعاليات لأطفالها المنتسبين للدار وذلك خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال واستغلال الإجازة بطريقة تساهم في بناء قدرات ومهارات الأبناء.

ومن ضمن المبادرات نظمت الدار رحلة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لأبناء وموظفي الدار. كما شملت الفعاليات زيارة إلى قصر المويجعي بمنطقة العين حيث تعرف الأطفال على تاريخ القصر العريق.

كما تعرف الأطفال على حرف الآباء والأجداد حيث جرى تنظيم ورشة الخنجر الإماراتي وفن الأشغال اليدوية، والدكان الشعبي. وزار الأطفال متحف قصر العين الذي كان له دور في غرس العادات والتقاليد المتعارف عليها لدى الصغار ومعرفة الموروث التراثي والشعبي لدولة الإمارات.

وزار المنتسبون للدار أيضاً متحف الفجيرة والذي يعد من أبرز المعالم السياحية في الإمارات، حيث تجولوا في قاعات المتحف وتعرفوا على أدوات الصيد والزراعة والتجارة إلى جانب بعض الأزياء الشعبية والقطع الأثرية الحجرية والنحاسية. كما شملت الأنشطة زيارة إلى إمارة دبي والتعرف على معالمها الحيوية،.

الإضافة إلى زيارتهم لمراكز التسوق والمناطق الترفيهية، وزيارة سد رفيصة التابع لإمارة الشارقة بمنطقة خورفكان والذي يعد معلماً سياحياً، واستمتاع الأطفال بركوب القوارب المائية والمناظر الطبيعية.