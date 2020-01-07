«تعاونية الاتحاد» توفر تطعيم الإنفلونزا لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

وفرت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، تطعيم الإنفلونزا الموسمية لنحو 820 موظفاً وعائلاتهم بالمجان ضمن مبادراتها الصحية، ويأتي ذلك في إطار سعي إدارة الموارد البشرية والتوطين إلى تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، لتوفير بيئة عمل مناسبة، والاطمئنان على صحة موظفيها.

وقال أحمد بن كنيد، مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في تعاونية الاتحاد: «توفير التطعيمات خطوة جديدة ومبادرة صحية خلاقة أطلقتها وحدة إسعاد الموظفين تهدف إلى حماية الموظفين من الآثار الجانبية للإنفلونزا الموسمية، إذ نعتزم إدراجها في الخطة السنوية للمبادرات الصحية التي سننظمها»، موضحاً أن صحة موظفي تعاونية الاتحاد تقع في مقدمة أولوياتنا، وفي محور اهتمامنا.

وهو الأمر الذي يترجم جهودنا في رفع الوعي بأهمية التطعيم، لكونه الأداة الأكثر فعالية في الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، وندعو الموظفين كافة إلى أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، لما له من دور رئيس في حماية صحتهم، والحد من انتشار الأمراض المعدية في المجتمع.