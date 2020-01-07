اتفاقـية شـراكة لتمويل حافلة مجتمعية وقعتها بلدية أبوظبي و«الإمارات للألمنيوم»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، ممثلاً لدائرة البلديات والنقل- بلدية مدينة أبوظبي، وعبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقـية شراكة بشأن «تمويل حافلة مجتمعية»، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية، التي يضطلع بها الجانبان تجاه المجتمع بكل فئاته.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز الشراكة والتواصل مع جميع شرائح المجتمع، والتميز والاستدامة في تقديم الخدمات والفعاليات المجتمعية، وتسعى من خلال إدارة عمليات خدمات المجتمع للتفاعل وإشراك أفراد المجتمع، حيث تقوم سنوياً بتنظيم وتنفيذ عدد من الفعاليات المجتمعية والمشاركة مع الجهات الخارجية للتواصل وإسعاد المجتمع بطرق إبداعية مبتكرة.

ومن هذا المنطلق تم رفع مقترح مبادرة مجتمعية عبارة عن تأهيل حافلة مجتمعية لتسخيرها في دعم الفعاليات والخدمات المجتمعية، والتواصل مع أفراد المجتمع بشكل فعال ومبتكر، لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تقديم أنشطة وبرامج وفعاليات توعوية وترفيهية وثقافية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين بلدية مدينة أبوظبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والعمل جنباً إلى جنب لخدمة المجتمع المحلي، من خلال التعاون في توفير حافلة مجتمعية تختص بالتوعية والبرامج المجتمعية المختلفة، وكذلك إبراز دور شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع.

كما يسعى الطرفان لتحقيق ما تتضمنه الاتفاقية من مجالات التعاون بينهما، بما يعود بالفائدة عليهما ويخدم مصالحهما وأهدافهما المجتمعية المشتركة، وذلك من خلال العمل على تفعيل الحافلة وتعزيز دور كلا الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة.