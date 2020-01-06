الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً خاصة على السواحل والجزر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: شمالية غربية -شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س..

الخليج العربي: مضطرب -متوسط . وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:58والمد الثاني عند الساعة 00:10 . الجزر الأول عند الساعة 17:37الثاني عند الساعة 04:10.

بحر عمان: معتدل فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:28المد الثاني عند الساعة 06:53 الجزر الاول عند الساعة 13:26الجزر الثاني عند الساعة 01:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 20 80 40

دبي 25 21 75 40

الشارقة 24 20 75 45

عجمان 24 20 75 45

أم القيوين 23 20 75 50

رأس الخيمة 23 18 80 50

الفجيرة 25 20 80 40

العين 23 18 80 40

ليوا 23 17 80 40

الرويس 23 17 75 40

السلع 23 18 70 45

دلما 25 20 70 45

طنب الكبرى 23 18 80 55

طنب الصغرى 23 18 80 55

أبو موسى 23 18 80 55