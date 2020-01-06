تنفيذ 44 كيلومتراً من الطرق الداخلية لإمارة الفجيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتنفيذ 44 كيلومتراً من الطرق الداخلية لإمارة الفجيرة، في كل من الفصيل وريامة» والجروف والعقة ويعلة والرحيب ووعيب الحناء وظاهر الصفوة والمحترقة والراشدية وزكت والردة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثالث للجنة تطوير إمارة الفجيرة، الذي عقد بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وسعادة المهندس سالم المكسح مدير عام دائرة الأشغال والزراعة في حكومة الفجيرة وذلك بهدف الاطلاع على الخطط التنموية والخدمية في الإمارة واعتمادها.

واستعرض صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال الاجتماع، أبرز مشاريع تطوير الإمارة المقرر البدء بها خلال المرحلة المقبلة ، مؤكداً على ضرورة تطبيق أرقى معايير الجودة المعتمدة في تنفيذ البنى التحتية لمختلف مناطق إمارة الفجيرة، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وأجندتها الوطنية، واستراتيجياتها في “رؤية الإمارات 2021” والخطة الشمولية للإمارة 2040.

وشدد سموه على تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للمشاريع الخدمية في الإمارة وإنجاز المشاريع بالسرعة القصوى، ووفق الخطة الزمنية الموضوعة، لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لمستخدمي طرق إمارة الفجيرة، وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في طرقها الخارجية والداخلية.

ووجه سموه بدراسة كافة الاحتياجات الضرورية لمدن ومناطق الإمارة، فيما يتعلق بالبنى الخدمية، وذلك حرصاً من سموه على توفير سبل العيش الرغيد للمواطنين والمقيمين في الإمارة، على أن يتم طرح مقترحات المشاريع الخدمية المطلوبة خلال الاجتماع القادم للجنة تطوير إمارة الفجيرة.