الشباب وراء 44 % من الحوادث المرورية في أبوظبي

المصدر: البيان - دبي

كشفت شرطة أبوظبي أن الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاماً تسببوا في نحو 44% من عدد الحوادث المرورية خلال العام 2018.وأوضحت أن الانحراف المفاجئ، والإهمال وعدم الانتباه، والسرعة الزائدة، من أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ودخول طريق رئيسة دون التأكد من خلوها، بالإضافة إلى انفجار الإطارات، وراء العديد من الحوادث المرورية البليغة.

وأكدت شرطة أبوظبي على الجهود المبذولة من خلال الخطة الاستشرافية لتطوير أنظمة السلامة المرورية، وتنفيذ خطط استباقية خلال الأحوال الجوية المتغيرة بخفض السرعات بما يتوافق مع مستوى الرؤية الأفقية.

ونوهت شرطة أبوظبي إلى ما حققته حملة «درب السلامة» من مؤشرات في التفاعل الإيجابي للسائقين مع الحملة من خلال الالتزام بالتوقف عند تشغيل ذراع قف بالحافلات المدرسية، وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والمواكب الرسمية.