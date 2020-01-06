«دبي الطبية» تعلن عن ترخيص مسمى «استشاري الرضاعة»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مدينة دبي الطبية عن تقديمها مسمى استشاري الرضاعة الجديد ضمن لائحة التراخيص المحدثة الجديدة، وذلك بهدف توسيع نطاق التخصصات الطبية المطلوبة.

وضمن المسمّى الجديد الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الحرة، يمكن لأخصائيي الرعاية الصحية الذين أنهوا درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة في التخصصات التالية: الطب، وطب الأسنان، والقبالة، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتغذية، والتنحيف، أن يتقدموا للترخيص الجديد في مدينة دبي الطبية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «يأتي المسمى الجديد ضمن سلسلة التخصصات التي تستحدثها وتوفرها مدينة دبي الطبية، لزيادة الطلب على مثل هذه التخصصات لخدمة القطاع الطبي في مدينة دبي الطبية، ورفده بالتخصصات المطلوبة، وبتقديم هذا المسمّى سيكون حاملو الترخيص قادرين على تحسين وتطوير المعرفة بمواضيع الرضاعة في القطاع الصحي وفي المجتمعات التي نخدمها، وتتماشى متطلبات الترخيص الجديد مع الممارسات العالمية».