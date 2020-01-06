مشاريع البنية التحتية تدعم الاستدامة

ساهمت مشاريع البنية التحتية التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية في دبي في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مثالية للحياة والعمل وريادة الأعمال، كما تعكس سعيها الدؤوب في أن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد نتيجة للتسهيلات التي تقدمها، وهو ما أكدت عليه المؤشرات الإيجابية لتقارير التنافسية العالمية.

ويعتبر القطاع السكني واحداً من أهم المجالات التي تسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين، والذي تقوده مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي توفر خدماتها لقطاع عريض من سكان دبي، حيث قدمت المؤسسة خدماتها لنحو 20 ألف أسرة منذ انطلاقتها، سواء عن طريق توفير أراض سكنية وذلك بالتعاون مع بلدية دبي أو من خلال بناء المساكن التي يتم توفيرها بأقساط وقروض ميسرة، خاصة إذا علمنا أن هناك أكثر من 11 ألف متعامل يسددون الأقساط الشهرية للوحدات التي استفادوا منها.

ووزعت المؤسسة خلال عام 2019 نحو 1803 وحدات سكنية، بتكلفة تقديرية بلغت 2.2 مليار درهم، بواقع 500 مسكن تابعة لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في منطقة عود المطينة الأولى، بالإضافة إلى 397 مسكناً في المنطقة ذاتها تنفذها المؤسسة، و96 شقة في منطقة القوز الثانية، و464 شقة في المحيصنة الرابعة، وصولاً إلى مشروع إنشاء 346 مسكناً في حتا بمنطقة «مكن»، كما تنفذ المؤسسة 5 مشروعات مستقبلية تتضمن 1046 مسكناً في منطقة الخوانيج الثانية، وبناية سكنية في عود المطينة الثالثة، فضلاً عن 26 مسكناً في حتا، ومشروع بناء 144 وحدة سكنية في الورقاء الرابعة.

مشاريع رائدة

وتنعكس جهود تطوير البنية التحتية من خلال مشاريع خدمية رائدة تتعاون فيها دوائر ومؤسسات إمارة دبي وفق خطة محكمة ومعروفة تستشرف سنوات مقبلة، وفي مقدمتها جهود بلدية دبي الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة، حيث تحرص البلدية عند العمل على البنية التحتية للأراضي السكنية والمناطق الصناعية بالإمارة. دبي - أحمد يحيى