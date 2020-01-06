تفاعل جماهيري مع خريجي أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

في تفاعل جماهيري كبير، واصلت أكاديمية شرطة دبي فعالياتها المصاحبة لحفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين، والتي انطلقت في بداية العام وتستمر حتى 9 من الشهر الجاري في مختلف أنحاء الإمارة، حيث أشاد المقيمون والزوار بالعروض الشرطية والتشكيلات العسكرية والفرق الموسيقية التي أداها المرشحون في كل من القرية العالمية، والسيف، وحتا، ولامير، و«جي بي آر».

وتنوعت الفعاليات المصاحبة لحفل التخريج لتشمل عدداً من العروض والأنشطة الترفيهية والتوعوية التي تسلط الضوء على دور القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن والأمان، وقد تمكن أفراد الجمهور من مشاهدة السيارات الفارهة لشرطة دبي والاستمتاع بعروض الفرقة الموسيقية.

يُذكر أن حفل تخريج 117 طالباً من أكاديمية شرطة دبي سيقام في 15 من يناير في كوكا كولا أرينا، وسيشهد الحفل تنفيذ عرض إضاءة فني وعرض لتشكيلات عسكرية وعروض بتقنية 6D، الأولى من نوعها في العالم، ومن المتوقع استقطاب أكثر من 10 آلاف زائر.