فارس الهواري: رسائل لتحفيز الشباب

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

أكد الدكتور فارس الهواري عميد كلية العلوم الطبيعية والصحة في جامعة زايد أن مسبار الأمل يعد خطوة مهمة في مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وعدّ أنه رسالة ملهمة تحفز الطلبة والأجيال لصناعة الفارق الإيجابي في حياتهم وحياة الناس.

وأضاف: «إن جامعة زايد في سبيل تحقيق أهداف وطموحات الدولة الرامية إلى استكشاف الفضاء، أنشأت مختبراً للاستشعار عن بعد ودراسة الأطياف الصوتية المنبعثة من الأهداف القادمة من الفضاء الخارجي، كما أنشأت غرفة لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ، حيث تضم هذه الغرفة مجسات وتقام فيها تجارب متعلقة بتصرف بعض أنواع البكتيريا في بيئة المريخ».

وتابع: «إن الطلبة يستخدمون أجهزة الاستشعار عن بعد لقياس الأطياف المتعددة القادمة من الفضاء الخارجي ويعدون أبحاثاً حول ذلك، كما أن الجامعة تقوم بنشر بحثين إلى ثلاثة سنوياً في المحكمات الدولية، حول الاستشعار عن بعد، إضافة إلى نشر أبحاث عن المريخ وكلها تشكل مصدر إلهام للطلبة بالجامعة وخارجها». وقال: «إن جامعة زايد تحرص على تنظيم محاضرات توعية للطلبة وإطلاعهم على الجوانب الشيقة من استكشاف الفضاء».