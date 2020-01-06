عيسى البستكي: لحظات تاريخية

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، استعداد الجامعة لمواكبة توجهات الدولة بالاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، لاسيما في مجال دعم صناعة واستكشاف الفضاء، حيث عقدت شراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء تكون بموجبها الجامعة شريكاً في إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ من خلال إعداد الدراسات الخاصة بالإطلاق وأمن الحاسوب والأمن الإلكتروني والهندسة الكهربائية، وبعض الأبحاث اللازمة، مشيراً إلى أن أغلب البرامج التي تطرحها جامعة دبي تلبي احتياجات الدولة المستقبلية، وتواكب توجهاتها وخاصة في مجال الفضاء.

وأضاف: يوماً بعد يوم تقترب دولة الإمارات من لحظات تاريخية ويقترب الأمل من مداره، حيث تترجم الرؤية المستقبلية على أرض الواقع بفضل جهود فريق شاب هو مصدر فخر واعتزاز كل إماراتي، يسهم في إثراء المعرفة الإنسانية ويضع دولتنا ضمن الدول الكبرى في قطاع علوم الفضاء. وأكد: «أن هذه بداية لانطلاقة واسعة في المستقبل بأن يكون لدينا مستوطنة في المريخ بحلول عام 2117، بجهود وكوادر إماراتية مؤهلة وقادرة على تحقيق هذا الهدف.