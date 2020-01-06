«الشارقة مدينة مراعية للسن»: الإحصاءات تظهر تزايداً للمدن المراعية للسن 139 معياراً

المصدر: الشارقة - وام

كشف المكتب التنفيذي لبرنامج «الشارقة مدينة مراعية للسن» أن الإحصاءات أظهرت تزايداً في عدد المعايير المحققة للمدن المراعية للسن على مستوى الإمارة التي بلغت بنهاية العام الماضي 139 معياراً مقارنة بشهر يونيو الذي بلغت فيه 134 معياراً بينما تراجع عدد المعايير التي بحاجة إلى تحسين بمقدار 5 معايير لتبلغ 41 معياراً.

وأكد المركز حرصه على متابعة تنفيذ معايير المدن المراعية للسن بالإمارة، حيث إن كل مؤسسة تعمل على تنفيذ تلك المعايير وفق الدور المنوط بها. وأشار إلى وجود 189 معياراً لقياس مدى الالتزام بمفهوم المدن المراعية للسن، حيث تشترك 24 جهة حكومية بالإمارة بتطبيق هذه المعايير، وعليه يتم رصد التغير والتطور بتحقيق هذه المعايير بمدن إمارة الشارقة على مدى 6 أشهر، وأظهرت النتائج تطوراً ملحوظاً وإيجابياً من خلال تحقيق المزيد من المعايير.