سعيد بن طحنون يشيد بمتنزه شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

زار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس متنزه شرطة الشارقة الصحراوي، واستمع إلى شرح حول مبادرة شرطة الشارقة بإنشاء المتنزه الذي تم إنجازه ضمن مشاريع القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية لإسعاد منتسبيها وأسرهم وكل أفراد المجتمع، تجاوباً مع توجهات الدولة نحو تعزيز جودة الحياة في المجتمع وتوجيهات القيادة الرشيدة بخلق بيئة عمل محفزة تدفع إلى مضاعفة الجهد والعطاء والإبداع والابتكار.وأثنى الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان على فكرة المتنزه.. مشيداً باهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة بإسعاد منتسبيها وأفراد أسرهم، ومعرباً عن شكره وتقديره للقائمين على المتنزه على جهودهم الملموسة.. مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تدعم رفاهية المجتمع، وتوفر متسعاً للأسر وأفراد الجمهور للترويح عن أنفسهم بعيداً عن روتين الحياة اليومية.

من جانبه أشار العقيد خالد الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات متنزه شرطة الشارقة إلى أن المتنزه شهد إقبالاً كبيراً من أسر العاملين بشرطة الشارقة، وأفراد الجمهور خلال دورته الرابعة، والتي انطلقت في 16 من ديسمبر الماضي، إذ بلغ عدد زواره في نهاية أسبوعه الثالث 75 ألف زائر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد خاصة مع اقتراب موعد ختام هذه الدورة في 10 يناير الجاري.