«كهرباء دبي» تعزز مساهمة موظفيها في صنع المستقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد المستقبل برنامجاً تدريبياً متخصصاً في صناعة واستشراف المستقبل لرفد كوادرها بعلوم المستقبل وأدواته، في مقر مجمع الهيئة للتدريب المهني والأكاديمي في منطقة الحضيبة بدبي، بمشاركة 30 موظفاً وموظفة من مختلف القطاعات.

وتناول البرنامج التدريبي التخصصي أدوات صناعة واستشراف المستقبل وأساليب تطبيقها بشكل عملي، وسلط الضوء على سبل تطوير وإدارة استراتيجيات وسياسات ومبادرات استشراف المستقبل بالتعاون مع المعنيين داخلياً وخارجياً، علاوة على وضع خطط وأطر عمل خاصة بهذا المجال لتحسين وتنظيم إجراءات العمل الداخلية والخارجية، وبناء شراكات فعالة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية لتعزيز دور الهيئة في صناعة المستقبل. وركز البرنامج على تطوير فرص النمو المستقبلية، وإعداد الكوادر القادرة على نشر الوعي حول مفاهيم وأدوات استشراف وصنع المستقبل. وفي ختام الورشة سلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، بتسليم شهادات للمشاركين الذين نالوا شهادة خبير في مجال استشراف المستقبل.

وقال معاليه: «تحرص الهيئة على دعم موظفيها في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تزويدهم بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فعالين في صنع المستقبل. ونلتزم بالاستثمار في كوادرنا البشرية انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة في استشراف وصنع المستقبل؛ مسترشدين بكلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:»المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع«، بما يحقق أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، وخطة دبي 2021 بجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين. وتؤمن الإدارة العليا بالهيئة أن الموظف السعيد والإيجابي يضمن سعادة وإيجابية كل من يتعامل معه من المعنيين».