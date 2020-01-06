تعاون بين مواصلات عجمان و«اي جي آي» للصناعات

المصدر: ‫ عجمان - وام

وقعت مؤسسة المواصلات العامة عجمان اتفاقية تعاون مع شركة اي جي آي للصناعات بهدف تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الخاصة في إدارة وتشغيل المركز الفني التابع للمؤسسة الذي أنشئ وفق معايير الخدمات الحكومية المتميزة.

وقع الاتفاقية عمر بن عمير المدير العام لمؤسسة المواصلات العامة، ومن جانب شركة «اي جي آي» للصناعات عويس مرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين وذلك بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالجرف.‬

‫ونصت الاتفاقية على أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في إدارة وتشغيل المركز الفني التابع للمؤسسة.