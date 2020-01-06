ضبط بقالة تبيع موادَّ محظورة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت فرق التفتيش في قسم التفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة من ضبط بقالة في إحدى المناطق تبيع مواد محظورة من خلال إخفائها بين المواد الغذائية المختلفة بهدف التكسب والربح، كما أنها تقوم بحفظ وتخزين المواد الغذائية والتموينية التي يتم بيعها، بصورة مخالفة للاشتراطات، حيث تمكنت فرق التفتيش من ضبطها من خلال الحملات المستمرة. وقال خليفة السويدي، رئيس قسم التفتيش البلدي بإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة: إن الحملات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية والقضاء عليها وضبط كل من يمارسها واتخاذ اللازم بحقه وفق اللوائح القانونية.