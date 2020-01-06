هطول أمطار الخير على رأس الخيمة وتوقعات باستمرارها

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

شهدت إمارة رأس الخيمة، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وسجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة 8.8 الساعة السادسة و15 دقيقة من صباح أمس.

وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جميع مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر والانتباه للطريق خلال قيادة المركبة خلال فترة هطول الأمطار ، ومتابعة النشرات التحذيرية بخصوص تقلبات حالة الطقس من خلال القنوات الرسمية.

وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة رفعت درجة استعداد فرق العمل للتعامل المباشر مع تجمعات المياه في حال حدوثها على مختلف مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن غرفة الطوارئ بالدائرة تعمل على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 8008118، لتلقي بلاغات الأهالي حول الحالات الخاصة بتجمع المياه أمام المساكن أو على الطرق، وغيرها من البلاغات.