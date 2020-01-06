«دكتوراه» في مكافحة الإساءة للأطفال

المصدر: دبي - البيان

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحث دكتوراه لضابط بشرطة دبي في مكافحة جرائم الإساءة الجنسية ضد الأطفال وجوانب القصور في القانون الدولي، دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، بمكتبه، الرائد الدكتور علي محمد جمعة ماجد المطروشي، من الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الذي سلّمه البحث، حيث أشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأبناء الوطن، وتوجيههم الوجهة الصحيحة نحو التخصصات التي تعود بالخير والفائدة على وطنهم.

وتتركز الدراسة على جوانب القصور في القانون الدولي في حماية الأطفال من الإساءة الجنسية، من خلال التطرق إلى دور الأمم المتحدة، ومعاهدة حقوق الطفل، ومدى التزام الدول بتطبيق بنود تلك المعاهدة، إضافة إلى دور دولة الإمارات من خلال تحليل التشريعات الوطنية والسياسات المطبقة.